«ناسا»: كويكب سيمرّ بالقرب من كوكبنا اليوم

18 يناير , 2022 صورة بثتها وكالة «ناسا» (أ ف ب). أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» أن كويكباً سيمر بالقرب من كوكبنا اليوم الثلاثاء الموافق للـ18 من يناير 2022. وأوضحت «ناسا» أن الكويكب المسمى 7482 (1994 PC1)، يبلغ عرضه أكثر من كيلومتر ويبلغ ارتفاعه 1052 متراً (3451 قدماً). وأكد حساب Asteroid Watch Twitter التابع لوكالة «ناسا» أن الكويكب لا يشكل تهديداً للأرض.

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