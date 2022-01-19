استئناف ضخ النفط الخام عبر أنبوب كركوك جيهان - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة النفط، اليوم الاربعاء، استئناف ضخ النفط الخام عبر أنبوب كركوك – جيهان التركي.

وذكر بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز، أنه "تم استئناف ضخ النفط الخام عبر خط انبوب كركوك جيهان التركي بطاقة (75) الف برميل باليوم بعد توقف دام لساعات بسبب الحادث الذي تعرض له خط الانابيب داخل الاراضي التركية".



وأضافت، أن "التوقف لن يؤثر على حجم الصادرات التي سيتم تعويضها من خلال ضخ كميات اضافية".

