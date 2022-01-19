أزواج يبتز بعضهم بعضا.. الشرطة المجتمعية تكشف التفاصيل وتتدخل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، عن احباط محاولتي ابتزاز الكتروني مارستها زوجة بحق زوجها في العاصمة بغداد، وزوج بحق زوجته في محافظة كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت من إحباط محاولتي ابتزاز الكتروني مارستها زوجة بحق زوجها في العاصمة بغداد، وزوج بحق زوجته في محافظة كركوك".

وأضاف البيان أن "العمليتين جاءتا على خلفية ورود مناشدتين الى الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني(٤٩٧) من قبل شخص من بغداد يدعي تعرضه لابتزاز الكتروني من قبل زوجته عبر تهديده بنشر صور فتاة ينوي الزواج منها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم يُعرض عن فكرة الزواج".

وأشار البيان إلى أن "سيدة من كركوك ناشدت الشرطة المجتمعية بانقاذها من ابتزاز طليقها الذي يقوم بتهديدها بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تتنازل عن حقوقها ونفقتها الشرعية".

ولفت البيان إلى أن "الشرطة المجتمعية اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين، وقامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي الضحيتين".