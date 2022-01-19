شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن.. مقتل ضابط من كتيبة الدفاع الجوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي اليوم الأربعاء مقتل ضابط برتبة نقيب من مرتبات كتيبة الدفاع الجوي الميداني/52 الملكية.



وقالت القيادة العامة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن النقيب لؤي علي عبد الله عبيدات وافته المنية فجر اليوم أثناء قيامه بواجبه الرسمي داخل الوحدة.

وكانت القوات المسلحة الأردنية أعلنت مقتل ضابط وإصابة ثلاثة أفراد في اشتباك مسلح مع مهربين فجر يوم الأحد الماضي على الحدود الشمالية الشرقية.