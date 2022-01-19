شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. مصرع 3 بحارة في انفجار على متن سفينة في مومباي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ثلاثة بحارة على الأقل حتفهم جراء انفجار على متن سفينة تابعة للبحرية الهندية، حسبما أفاد مسؤولون دفاعيون اليوم الأربعاء.

وقال متحدث باسم البحرية إن الانفجار وقع على متن السفينة آي.إن.إس رانفير في حوض لبناء السفن تابع للبحرية في مومباي مساء الثلاثاء، ويجري التحقيق لمعرفة سبب الحادث.

وأضاف أن طاقم السفينة اتخذ إجراءات على الفور للسيطرة على الوضع، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار مادية كبيرة.

وصرحت مصادر حكومية لوسائل إعلام محلية بأن الانفجار - الذي وقع في مقصورة داخلية للسفينة - لا يتعلق بأسلحة أو ذخيرة.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن السفينة هي واحدة من أقدم السفن الحربية التابعة للبحرية الهندية. وتم بناء السفينة في الاتحاد السوفيتي السابق، ودخلت الخدمة في البحرية الهندية في أبريل 1986

وقدم قائد البحرية الهندية الأدميرال آر هاري كومار تعازيه لأسر البحارة الذين قتلوا في الحادث. كما أعرب العديد من السياسيين عن حزنهم لسقوط الضحايا.