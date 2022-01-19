شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 من عناصر داعش شمالي بغداد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد بيان أمني عراقي اليوم الأربعاء بأن قوات عراقية مشتركة تمكنت من قتل ثلاثة من عناصر داعش في منطقة التاجي شمالي بغداد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة أن جهاز الأمن الوطني نفذ عملية نوعية بإسناد من كتيبة الاستطلاع في قيادة عمليات بغداد وفوج حشد الطارمية وتمكن من قتل ثلاثة من عناصر داعش في منطقة شاطئ التاجي شمالي بغداد.

وأكد البيان أن العملية "جاءت ثأرا لمقتل اثنين من القوات الأمنية على يد عناصر داعش"، وشدد على أن القوات الأمنية ستكون بالمرصاد لأي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار.