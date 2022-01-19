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محافظة عراقية جديدة تعطل دوام المدارس ليوم غد - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية التربية العامة في محافظة دهوك، اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام في كافة المدارس غداً الخميس.
وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام في كافة مدارس محافظة دهوك جراء انخفاض درجات الحرارة".

وكانت محافظات (بابل وكركوك وديالى والديوانية وواسط والانبار) قد عطلت الدوام الرسمي للمدارس لليوم الاربعاء، جراء انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الاصابات بكورونا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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