انت الان تتابع خبر محافظة عراقية جديدة تعطل دوام المدارس ليوم غد - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية التربية العامة في محافظة دهوك، اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام في كافة المدارس غداً الخميس.
وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام في كافة مدارس محافظة دهوك جراء انخفاض درجات الحرارة".
وكانت محافظات (بابل وكركوك وديالى والديوانية وواسط والانبار) قد عطلت الدوام الرسمي للمدارس لليوم الاربعاء، جراء انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الاصابات بكورونا.
وكانت محافظات (بابل وكركوك وديالى والديوانية وواسط والانبار) قد عطلت الدوام الرسمي للمدارس لليوم الاربعاء، جراء انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الاصابات بكورونا.