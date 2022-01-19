'فيفي عبده' تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص جديدة (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - على نغمات "بحبك" للفنان نبيل شعيل، شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الشخصي على "انستغرام"، بصور ووصلات رقص في الأماكن المختلفة، إذ نشرت مقطع فيديو جديد لها في أحدث الظهور.

وظهرت فيفي عبده، في المقطع، بإطلالة جذابة في منزلها، وتألقت في وصلة من الرقص وهي ترتدي فستانًا منفوشا.

ولاقت إطلالة الفنانة إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها, معبرين عن إعجابهم برقصها و الفن الذي تقدمه كما وعبروا عن حبهم لها.