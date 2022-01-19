كوريا الجنوبية والسعودية توقعان 14 مذكرة تفاهم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 10:16 صباحاً - وقعت السعودية وكوريا الجنوبية 14 مذكرة تفاهم لتنويع مجالات التعاون في الصناعات الجديدة مثل التصنيع والطاقة والصحة والطب والهيدروجين.

وأقامت كوريا الجنوبية والسعودية حفل توقيع لتبادل مذكرات تفاهم بينهما في 18 يناير الجاري في الرياض على هامش منتدى الاستثمار الكوري-السعودي بمشاركة الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، ووزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح.

وتتضمن مذكرات التفاهم الموقعة بين سيئول والرياض، اتفاقية شراكة استراتيجية معززة في مجال الملكية الفكرية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الهيدروجين والأمونيا، وإدخال تكنولوجيا تحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية بالتكسر الحراري وغيرها.

وسلط الرئيس مون الضوء على 3 مجالات للتعاون من أجل النمو المتبادل والنمو المشترك بين البلدين: التعاون في مجال الهيدروجين والجمع بين التكنولوجيا الرقمية المتطورة لكوريا الجنوبية والمشاريع الضخمة في السعودية مثل مشروع نيوم، والاستجابة المشتركة لفيروس كورونا وتأمين محرك نمو جديد من خلال التعاون في الرعاية الصحية والتكنولوجيا الرقمية.

كما اتفقت كوريا الجنوبية والسعودية على إنشاء مصنع لصب وتشكيل المعادن بقيمة 940 مليون دولار داخل مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية بالسعودية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سيئول إن المنتدى له مغزى حيث يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي من خلال إنشاء علاقات شراكة لحياد الكربون مع السعودية، أكبر مصدر للنفط إلى كوريا الجنوبية، ويفتح إمكانية التعاون في الصناعات المستقبلية مثل الصناعة الحيوية.

وقال المكتب الرئاسي في سيئول في بيان له إنه بعد إجراء المحادثات في قصر اليمامة بين مون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرياض، وقع البلدان على اتفاقيات أولية للتعاون في تطوير ما يسمى بالهيدروجين الأخضر، والذي يتم إنتاجه من مصادر الطاقة المتجددة، والتعاون في بناء منظومة اقتصاد الهيدروجين.

وبموجب تلك الاتفاقيات، ستتمكن كوريا الجنوبية من تأمين إمداداتها من الهيدروجين والأمونيا التي لا تسبب انبعاثات كربونية من السعودية. وفي المقابل، ستقوم كوريا الجنوبية بمساعدة السعودية على تشغيل السيارات التي تعمل بالهيدروجين وبناء محطات التزود بوقود الهيدروجين.

وقالت المتحدثة باسم الرئيس الكوري الجنوبي، بارك كيونغ مي، إن مون وولي العهد ناقشا أيضا الصفقات المحتملة بشأن أنظمة الدفاع والأسلحة وكذلك مفاعلات الاندماج النووي الكورية.

تجري كوريا الجنوبية مفاوضات مع المملكة العربية السعودية لبيع أسلحة متطورة إلى الرياض. وقالت بارك للصحفيين إن مون أبلغ ولي العهد بأنه يتوقع نتائج إيجابية من المفاوضات.

وتأتي زيارة مون إلى السعودية في أعقاب زيارته إلى دبي التي استغرقت 4 أيام. ومن المقرر أن يزور مون مصر اليوم الأربعاء .