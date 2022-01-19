مظاهرات في إسرائيل ضد الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

نظم الآلاف من نشطاء اليمين المتطرف مساء الثلاثاء، مظاهرات ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية على 100 مفترق وجسر في أنحاء البلاد، بمشاركة نواب في الكنيست.

وبحسب نشطاء يمينيين نظموا الاحتجاج، فإن 20 ألف شخص شاركوا في الفعالية، التي جرت تحت شعار “إسرائيل في خطر. نريد دولة يهودية”.

وقال النشطاء للقناة 13: “يجب علينا الخروج إلى الشوارع.. أشخاص من كافة أبناء المجتمع اجتمعوا معا بنفس الوقت في كافة المفترقات والجسور في أنحاء البلاد، كجسم واحد ضد إدارة حكومة إسرائيل”.

وأضافوا: “نشكر شعب إسرائيل الذي توحد مساء اليوم من أجل هدف هام. ضياع القيم والطريق للحكومة يشكل خطورة حقيقية على وجود وهوية الدولة”.

يأتي ذلك بعد أيام من مظاهرة حاشدة نظمها آلاف أنصار اليمين المتطرف في إسرائيل أمام مقر رئيس الوزراء نفتالي بينيت في القدس، احتجاجا على نهج الحكومة إزاء المستوطنات غير المرخص بها.