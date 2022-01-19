بعد التقاعد.. ميركل تتلقى أول عرض عمل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل للعمل في المؤسسة الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية dpa، عن مصادر في الأمم المتحدة، أن غوتيريش دعا ميركل لتترأس الهيئة الاستشارية رفيعة المستوى الخاصة بالمنافع العامة العالمية التي تفيد البشرية جمعاء.

ووفقا للمصادر، عرض غوتيريش هذا الاقتراح على ميركل في رسالة، دون أن يتلقى الرد حتى الآن.

ولكن ووفقا للوكالة، يسود في المنظمة نفسها اعتقاد بأنه من غير المرجح أن تقبل المستشارة السابقة عرض العمل هذا.

ووفقا لمفهوم الأمم المتحدة، تتضمن المنافع العامة العالمية، الصحة العالمية، والعلوم، والسلام، وحماية الطبيعة، والاقتصاد العالمي.

ميركل الأكثر شعبية

لا تزال المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، السياسية الأكثر شعبية في ألمانيا، رغم تقاعدها وابتعادها عن الأضواء.

وفي أحدث استطلاع أجرته مؤسسة أنسا لقياس اتجاهات الرأي العام، احتلت ميركل صدارة قائمة السياسيين الأكثر شعبية في ألمانيا بـ57.2 نقطة، بعد شهر كامل من تسليمها السلطة لخليفتها المستشار أولاف شولتز.

وفي المركز الثاني، حل وزير الصحة الحالي، كارل لوترباخ بـ56 نقطة، ليصبح السياسي الأكثر شعبية في الحكومة الحالية، متفوقا على شولتز.