شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني .. الإصابات بكورونا في باكستان تتجاوز 5000 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر المركز الوطني للقيادة والعمليات في باكستان أن حالات الإصابة بفيروس كورونا، آخذة في الارتفاع، حيث سجلت البلاد أكثر من خمسة آلاف حالة إصابة جديدة ، في الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأربعاء أن البلاد سجلت أيضا ثماني حالات وفاة، في الساعات الـ24 الماضية أيضا، بسبب فيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى 29 ألفا و.37 وارتفع عدد مرضى الحالات الحرجة إلى 908 .

وأضاف المركز أنه تم اختبار إجمالي 57 ألف و669 عينة، كانت نتائج 5427 منها إيجابية، ليبلغ معدل النتائج الإيجابية للاختبارات 48ر9%، مقارنة بأمس، حيث بلغ 45ر9%.

وبظهور تلك الحالات الجديدة، ترتفع حصيلة الإصابات بمختلف أنحاء البلاد إلى مليون و333 ألفا و521 حالة.

وكانت السلطات الصحية في باكستان قد ذكرت أواخر الشهر الماضي أنها تتأهب لموجة خامسة محتملة من وباء كورونا، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بأوميكرون.