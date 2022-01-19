شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند: 7122 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة التايلاندية ، صباح اليوم الأربعاء ، تسجيل 7122 حالة إصابة و 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أن 7460 مريضا بفيروس كورونا، خرجوا من المستشفيات، أمس الثلاثاء ، بعد تعافيهم من الفيروس.

ومنذ بدء الجائحة، أوائل عام 2020، بلغ عدد حالات الإصابة مليونين و344 ألفا و933 حالة وتعافى مليونان و241 ألفا و363 حالة، بشكل كامل، حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 21 ألفا و968 حالة منذ بدء الجائحة .