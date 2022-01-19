الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على 3 رجال أعمال مرتبطين بحزب الله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

فرضت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عقوبات على 3 رجال أعمال على علاقة بميليشيا حزب الله اللبنانية، قائلة إن نشاطهم في تسهيل التعاملات المالية للجماعة المدعومة من إيران يستغل موارد لبنان الاقتصادية في وقت يشهد فيه البلد أزمة.



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها "أضافت كلاً من عادل دياب وعلي محمد الداون وجهاد سالم العلم وشركتهم دار السلام للسفر والسياحة لقائمتها الخاصة بالعقوبات".

وأوضحت الوزارة في البيان "من خلال رجال أعمال كهؤلاء المحددين اليوم، يصل حزب الله للدعم العيني والمالي عبر القطاع التجاري المشروع من أجل تمويل أعماله الإرهابية ومحاولاته لزعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية".

ويعاني الاقتصاد اللبناني أزمة منذ 2019 عندما انهار تحت وطأة ديون طائلة، وهوت العملة المحلية الليرة لمستوى قياسي جديد الأسبوع الماضي وسقطت قطاعات عريضة من المواطنين في براثن الفقر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أول أمس الإثنين، أن مجلس الوزراء اللبناني سيعقد أول اجتماع له في ثلاثة شهور الأسبوع المقبل بعد أن أنهى حزب الله وحركة أمل في مطلع الأسبوع مقاطعتهما لاجتماعات الحكومة.

وكانت جماعة حزب الله وحركة أمل، اللتان تدعمان عدداً من الوزراء، تقاطعان جلسات الحكومة بسبب نزاع بشأن تحقيق في انفجار ضخم بميناء بيروت في 2020.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن هذا الإجراء يوجب تجميد جميع ممتلكات رجال الأعمال الثلاثة وأعمالهم الموجودة في الولايات المتحدة وإبلاغ الوزارة بها، كما يحظر على الأمريكيين أي تعاملات متعلقة بهذه الممتلكات.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن على تويتر عقب الإعلان "الولايات المتحدة تتضامن مع الشعب اللبناني الذي لا يزال أمنه وسيادته مهددين بفعل أنشطة حزب الله الفاسدة والمزعزعة للاستقرار".