شرطة الكونغو تعتقل مشتبهاً في ارتباطهم بقتل السفير الإيطالي.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال قائد الشرطة في منطقة بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس الثلاثاء، إن الشرطة بالمنطقة اعتقلت أعضاء في جماعة يُزعم ارتباطها بمقتل السفير الإيطالي العام الماضي، وكذلك عمليات خطف مؤخراً لعاملين في منظمات غير حكومية.



وقُتل السفير لوكا أتاناسيو وحارسه الشخصي فيتوريو إياكوفاتشي وسائقهما مصطفى ميلامبو في فبراير(شباط) الماضي، خلال عملية اختطاف فاشلة على طريق في شرق الكونغو أثناء توجههم لزيارة مشروع إنساني للأمم المتحدة في مدرسة.

وقدم مفوض الشرطة أبا فان آنج أمس مجموعات ممن اعتقلوا مؤخراً، وذلك في اجتماع مع الحاكم العسكري لمقاطعة كيفو الشمالية كونستانت نديما، وقال إن بعض المعتقلين متورطون في مقتل أتاناسيو.

وقال في تصريحات نشرها فريق الاتصالات الخاص به "من بين هذه الجماعات (المجموعة) التي اختطفت السفير الإيطالي وقتلته"، وأضاف أن قائد المجموعة الذي كان مسؤولاً بشكل مباشر عن وفاة أتاناسيو ما زال طليقاً.

كما أوضح أن الجماعة متورطة أيضاً في خطف أعضاء في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ديسمبر(كانون الأول) الماضي أطلق سراحهم في وقت لاحق، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان المعتقلون قد وجهت إليهم تهم بشكل رسمي.

وشهدت أجزاء كبيرة من شرق الكونغو أعمال عنف في العقود الأخيرة، إذ تقاتل جماعات مسلحة متناحرة القوات الحكومية ووتحارب بعضها البعض للسيطرة على الأراضي والموارد، وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية من أن عمليات الخطف والهجمات على قوافل المساعدات، التي كانت نادرة نسبياً، في ازدياد.