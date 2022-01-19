الصين.. تسجيل 87 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء تسجيل 87 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، انخفاضاً من 171 في اليوم السابق.



وقالت اللجنة في بيان إن 55 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، انخفاضا من 127 قبل يوم.

وسجلت الصين 37 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 33 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

وسجل برالصين الرئيسي حتى يوم الثلاثاء 105345 إصابة مؤكدة.