​أمطار وثلوج وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر المتوقعة على مدار 6 أيام اعتبارا من الأربعاء 19 يناير وحتى الاثنين 24 يناير 2022.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد على مرتفعات وسط سيناء.

طقس الأربعاء 19 يناير

- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس 48 ساعة يومي الخميس والجمعة

- شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من الساعة 4 إلى 8 صباحا تقريبا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس السبت 22 يناير

- شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحا تقريبا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس الأحد 23 يناير

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

طقس الاثنين 24 يناير

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 30% إلى 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

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