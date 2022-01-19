شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 87 إصابة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء تسجيل 87 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، انخفاضا من 171 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 55 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، انخفاضا من 127 قبل يوم.

وسجلت الصين 37 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 33 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي حتى يوم الثلاثاء 105345 إصابة مؤكدة.