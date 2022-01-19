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الصين: 87 إصابة جديدة بكوفيد-19

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الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء تسجيل 87 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس يوم الثلاثاء، انخفاضا من 171 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 55 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، انخفاضا من 127 قبل يوم.

وسجلت الصين 37 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 33 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي حتى يوم الثلاثاء 105345 إصابة مؤكدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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