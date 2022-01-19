ماس كهربائي السبب.. السيطرة على حريق مسجد علم الدين في أسيوط (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على حريق اندلع بمسجد الشيخ علم الدين الرباط بمدينة منفلوط ما أسفر عن احتراق محتوياته، دون وقوع إصابات.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق هائل بمسجد الشيخ علم الدين الرباط بمدينة منفلوط.

انتقلت إلى موقع الحادث قوات الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف وقوات الأمن، وجارية محاولة السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية والإطفاء قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتبين من الفحص والمعاينة الأولية، أن الحريق شب داخل مسجد الشيخ علم الدين الرباط بمدينة منفلوط والتهمت النيران معظم أسقف المسجد من الداخل المكون من الأخشاب، وجرى إخماد الحريق، دون وقوع إصابات.

وكشفت المعاينة أن سبب الحريق ماس كهربائي. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.