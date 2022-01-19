قاتل ابنه بالمعصرة أمام الجنايات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة سائق قتل نجله بمنطقة المعصرة، في القضية رقم 4047 لسنة 2021 جنايات المعصرة.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر مجدى شكرى وهانى شحاته.

وكشف أمر إحالة المتهم "خ .ع" سائق، إلى محكمة الجنايات بأنه قتل المجني عليه كريم خميس عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه جراء لما لقاه منه من إهانة بسبه وقذفه.

وأضاف أنه خطط لإزهاق روح ابنه فجهز "شال" واستغل نوم نجله وكتم أنفاسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.