عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انفجار أنبوب نفط في تركيا.. وإغلاق الطريق بولاية قهرمان مرعش

الأربعاء 19 يناير 2022

الخليج 365

وقع انفجار، مساء الثلاثاء، في خط أنابيب نفطي بولاية قهرمان مرعش، جنوبي تركيا.



جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "تي آر تي خبر" الرسمي.

وذكر المصدر أن الانفجار تسبب في اندلاع حريق، ليتم إغلاق الطريق السريع بين الولاية المذكورة، وجارتها غازي عنتاب.

وأضاف أن العديد من سيارات الإطفاء والإسعاف توجهت إلى المنطقة.

ونقلا عن عمر فاروق جوشكون، والي قهرمان مرعش، قال المصدر إن "الحريق حدث نتيجة انفجار لم يعرف سببه بعد، وأن عمليات الإطفاء مستمرة".

وأضاف أن الحادث لم يتسبب في وقوع ضحايا، معربا عن أمله في إخماد الحريق في أسرع وقت.

بدورها، أعلنت شركة "بوتاش" التركية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي، إيقاف تدفق النفط وإغلاق الصمامات عقب الحادث مباشرة.