في مصر.. رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار (19) دولاراً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه، الثلاثاء، برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه (من 152 دولارا إلى 171 دولارا).

وذكرت صحيفة الأهرام أنه وجه أيضا خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه (500 مليون دولار)، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7 في المئة من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13 في المئة من المرتب الأساسي.

وأمر الرئيس المصري بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه ( 1.1 مليار دولار)، وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه.

وتشمل القرارات أيضا تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه (70 مليون دولار) لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.