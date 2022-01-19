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السيسي يوجه برفع الحد الأدنى للأجور ومنح علاوات للموظفين

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه (173 دولارا)، بدلا من 2400 جنيه نحو (153 دولارا)، مع إقرار علاوتين بتكلفة تقارب نحو 8 مليارات جنيه (551 مليون دولار).

 

وأقر الرئيس العلاوة الأولى، على أن تكون دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

كما أمر الرئيس المصري بتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، مع اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين في قطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى نحو 3,1 مليار جنيه (192 مليون دولار).

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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