شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات: ملتزمون بتوفير إمدادات نفط وغاز منخفضة الكربون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ملتزمة بتوفير إمدادات ”موثوقة“ من النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون.



وأضاف الجابر خلال جلسة افتراضية ضمن فعاليات ”أسبوع أبوظبي للاستدامة“، أن العالم بحاجة لاستثمار ثلاثة تريليونات دولار على الأقل في مجال الطاقة المتجددة على مدى السنوات العشر المقبلة، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).