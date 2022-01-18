ضبط عاطلين بحوزتهما كيلو "حشيش" في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، عاطلين بحوزتهما كمية من "الحشيش" تزن كيلو جرام، وسلاح ناري بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث القسم بقيام عاطلين باتخاذ دائرة القسم وكرًا للإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وجرى إخطار اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وتشكل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، وتمكنت الحملة من ضبط "ح.س.ع"، 26 عامًا، عاطل، مقيم دائرة القسم، و"أ.ح.أ"، 28 عامًا، عاطل، وبحوزتهما سلاح ناري فرد خرطوش، و3 طلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر الحشيش تزن 1.200 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى والذخائر بقصد الدفاع عن تجراتهما الآثمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.