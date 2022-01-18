"ولع في شقته وقعد يشرب سيجارة".. أحد المصابين يكشف تفاصيل حريق عقار بورسعيد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

كشف الدكتور أحمد نجم، أحد مصابي حادث حريق في عقار بمنطقة عمر بن الخطاب في حي الزهور بمحافظة بورسعيد، عن تفاصيل الحريق الذي وجُهت أصابع الاتهام فيه إلى أحد السكان لاتهامه بإشعال النيران في شقته، فضلا عن تداول فيديوهات له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يدخن سيجارة جالسا على حافة أحدى شرفات العقار أثناء الحريق.

وأشار الدكتور وليد إلى أن المتهم - جاره - دائم القيام بالمشاكل، وأنه يوم الواقعة استيقظ على قيام المتهم بتكسير زجاج شرفة منزله وإلقاء التليفزيون وأدوات آخرى في الشارع، مضيفا:"نزلت مسرعا لإبعاد سيارتي من أسفل العقار حتى لا تتحطم من الأشياء التي يلقيها المتهم من بلكونة شقته، إلا أنه بعد دقائق فوجأت بتصاعد دخان داخل شقة المتهم، فأسرعت إلى منزلي الذي يعلو شقة المتهم إلا أن ألسنة النيران صعدت إلى أعلى والتهمت وحدة التكييف والبلكونة والكهرباء والأبواب والجدران في شقتي وشقق مجاورة".

وتابع حديثه:"حاولت إخماد الحريق إلا أنني لم أتمكن بعدما تمكنت النيران من المنزل وحاصرتني ومنعتني من الخروج، وأصبحت أتنفس بصعوبة وبدأت أردد الشهادة، وبفضل الله تعالى وسرعة تدخل رجال الحماية المدنية جرى إنقاذي بعدما دخلوا المنزل وأخرجوني، ونقلي إلى مستشفى الزهور المركزي وخضعت هناك للاسعافات اللازمة وجلسات تنفس صناعي حتى استطعت أن أتنفس بشكل طبيعي، وحضرت النيابة للمعاينة وحصر التلفيات كما جرى استدعائي للإدلاء بشهادتي في الواقعة"، رافضًا حديث البعض عن وصف المتهم بأنه محتل عقليًا، قائلا:"ده مخطط للي عمله مش مجنون ولو كان مجنون كان حرق نفسه لكنه أشعل النيران في شقته ثم خرج يدخن سيجارة ليدعي الجنون"

ووجه الدكتور وليد نجم الشكر إلى اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وقيادات الشرطة ورجال الحماية المدنية على انتقالهم السريع إلى موقع الحادث وإخماد الحريق وإنقاذ السكان، مضيفا:"لولا تواجدهم السريع لحدثت كارثة وتوفى سكان العقار".

وكانت الحماية المدنية قد تلقت إخطارًا يفيد باندلاع حريق داخل وحدة سكنية بعقار في منطقة عمر بن الخطاب بحي الزهور، فتوجه رجال الإطفاء، برئاسة المقدم هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، إلى مكان البلاغ، وبرفقته 3 سيارات إطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده قبل الوصول إلى باقي الوحدات السكنية بالعقار وإنقاذ السكان من كارثة محققة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.