مالي: مقتل 20 متطرفا خلال أسبوع

وأعلن مسؤولو الجيش أن القوات دمرت أيضا موقعين للدعم اللوجيستي كانت تستخدمهما الجماعات الجهادية. وجاءت الاستهدافات ضمن عمليات جوية بدأت في العاشر من يناير الجاري وانتهت الأحد، في مناطق سونجو وساما وسوسو ولوجوري وسيجو، في وسط البلاد.
وتكافح البلاد منذ سنوات ضد التشدد الإسلامي، ما دفع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إيفاد مهام عسكرية إلى المنطقة. وتتولى حكومة عسكرية إدارة شؤون البلاد منذ انقلاب جرى في مايو الماضي.
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