قائمة العام 2022 تحدّد أقوى جيوش العالم.. وهذا مركز لبنان!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 14 دقيقة

آخر تحديث: 18 - يناير - 2022 9:51 مساءً

صنّف موقع “غلوبال فاير باور” لعام 2022 الولايات المتّحدة، للسنة الثانية على رأس قائمة أفضل جيوش العالم، فيما تصدّرت مصر الترتيب الإقليمي لدول الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت قناة “الحرة”.

ويُستخدم التصنيف أكثر من 50 عاملاً لتحديد موقع 140 دولة جاءت في التصنيف الحالي، تتضمن القوة العسكرية والمالية واللوجستية وغيرها.

والدرجة المثالية هي 0.000 وكلما كان الدرجة التي تمنح للدولة أصغر كلّما كان دليلاً على قوة هذه الدولة، مع العلم أنّ القدرات النووية غير مشمولة في التقييم.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول، فيما لاتزال الصين في المرتبة الثانية التي كانت تحتلها روسيا من قبل، بعدما كرست الصين جهودها من أجل “تطوير قدرات الحرب البحرية والجوية والبرية”، معتمدة على موارد “محلية بشكل أساسي”.

ويقول التقرير إنه إذا استمرت الصين في هذا الاتجاه، ستصبح “الخصم العسكري العالمي الرئيسي” للولايات المتحدة.

وفي ما يلي ترتيب الدول الـ10 الأولى:

1- الولايات المتحدة: 0.0453 درجة

2- روسيا: 0.0501 درجة

3- الصين: 0.0511 درجة

4- الهند: 0.0979 درجة

5- اليابان: 0.1195 درجة

6- كوريا الجنوبية: 0.1261 درجة

7- فرنسا: 0.1283 درجة

8- المملكة المتحدة: 0.1382 درجة

9- باكستان: 0.1572 درجة

10- البرازيل: 0.1695 درجة

وترتيب دول الشرق الأوسط:

1- مصر وجاءت الـ12 عالميا بواقع 0.1869 درجة

2- تركيا وجاءت في التريب الـ13 عالميا بـ0.1961 درجة

3- إيران وجاءت في التريب الـ14 عالميا بـ0.2104 درجة

4- إسرائيل في التريب الـ18 عالميا بـ0.2621 درجة

5- السعودية في الترتيب الـ20 عالميا بـ0.2966 درجة

6- العراق في المركز الـ34 عالميا بـ0.5597 درجة

7- الإمارات في المركز الـ36 عالميا بـ0.5859 درجة

8- سوريا في المركز الـ47 عالميا بـ0.6953 درجة

9- الكويت في المركز الـ71 عالميا بـ1.2988 درجة

10- الأردن في المركز الـ75 عالميا بـ1.3989 درجة

11- قطر في الترتيب الـ77 عالميا بـ1.4429 درجة

12- سلطنة عمان وجاءت في المركز الـ78 عالميا بـ1.4453 درجة

13- اليمن في المركز الـ80 عالميا بـ1.4754 درجة

14- البحرين في المركز الـ98 عالميا بواقع 2.3269 درجة

15- لبنان في الترتيب الـ114 عالميا بـ2.8681 درجة