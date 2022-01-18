شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. آثار الهجوم الإرهابي على منشأة نفط إماراتية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

حصلت وكالة «أسوشيتيد برس»، اليوم الثلاثاء، على صور بالأقمار الصناعية تظهر آثار الهجوم الإرهابي الحوثي على منشأة نفطية في أبوظبي أمس.

وتظهر الصور التي التقطتها شركة «بي بي سي بلانيت لابز» الدخان يتصاعد فوق مستودع وقود لشركة بترول أبوظبي الوطنية في منطقة المصفح بأبوظبي أمس (الإثنين).

بينما تظهر صورة أخرى التقطت بعد فترة وجيزة علامات الاحتراق ورغوة بيضاء لإخماد الحرائق منتشرة على أرض المستودع؛ بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

ولم ترد شركة بترول أبوظبي الوطنية، المعروفة بالاسم المختصر «أدنوك»، على أسئلة من صحافية ترتبط بالموقع وتقديرات الأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأشارت الشرطة الإماراتية إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل هنديين وباكستاني عندما انفجرت ثلاث ناقلات في الموقع. كما أصيب ستة أشخاص في المنشأة.

كما ضرب حريق آخر مطار أبوظبي الدولي، رغم عدم إمكانية رؤية الأضرار في ذلك الهجوم. ووصفت الشرطة الهجوم بأنه ناتج عن طائرة مسيرة.

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