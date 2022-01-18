شكرا لقرائتكم خبر عن 30 شركة بريطانية تجرب نظام «أسبوع عمل 4 أيام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حوالي 30 شركة بريطانية حتى الآن وافقت على الاشتراك في تجربة نظام العمل 4 أيام فقط أسبوعيا خلال حزيران/يونيو المقبل، حيث أن حلم قضاء وقت أقل في العمل دون خفض الأجر سيصبح حقيقة بالنسبة للكثيرين من العمال

وفي إطار التجربة سيتم خفض عدد ساعات العمل في هذه الشركات إلى 32 ساعة أسبوعيا فقط دون المساس بالأجور والمكافآت التي يحصل عليها العمال. ومن الممكن أن تطلب الشركات من العمال توزيع ساعات العمل الأسبوعية على 5 أيام بدلا من 4 أيام.

ونقلت بلومبرج عن جو ريلي مدير حملة "أسبوع عمل 4 أيام" في بريطانيا قوله اليوم الثلاثاء إن "الانتقال إلى نظام العمل 4 أيام أسبوعيا سيكون مفيدا للشركات" والعمال.

وأضاف أن الدراسات أظهرت تحسن إنتاجية العمل عند زيادة المكاسب التي يحصل عليها العامل على صعيد تحسين ظروفه المعيشية.