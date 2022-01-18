ما هي منظومة أسلحة «السهم» التي اختبرتها إسرائيل؟

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إنها أتمت اختباراً جوياً كان مخططاً له لمنظومة «السهم» للأسلحة، وإنها ستصدر المزيد من التفاصيل عن الاختبار خلال اليوم.

وكانت إسرائيل قد قالت العام الماضي إنها تطور درعاً صاروخياً باليستياً جديداً هو «السهم-4» مع الولايات المتحدة.

ومنظومتي صواريخها الاعتراضية «السهم-2» و«السهم-3» تعملان بالفعل في إطار نظام متعدد الطبقات لتدمير الصواريخ القادمة في الغلاف الجوي وفي الفضاء.