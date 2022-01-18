18 يناير , 2022
إسرئيل تختبر نظام دفاع.
قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إنها أتمت اختباراً جوياً كان مخططاً له لمنظومة «السهم» للأسلحة، وإنها ستصدر المزيد من التفاصيل عن الاختبار خلال اليوم.
وكانت إسرائيل قد قالت العام الماضي إنها تطور درعاً صاروخياً باليستياً جديداً هو «السهم-4» مع الولايات المتحدة.
ومنظومتي صواريخها الاعتراضية «السهم-2» و«السهم-3» تعملان بالفعل في إطار نظام متعدد الطبقات لتدمير الصواريخ القادمة في الغلاف الجوي وفي الفضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر ما هي منظومة أسلحة «السهم» التي اختبرتها إسرائيل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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