شكرا لقرائتكم خبر عن طيران أمريكا يحذر من تداخل الإشارات عند استخدام شبكات «5G» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت منظمة تمثل شركات الطيران الكبرى في الولايات المتحدة وزيرة النقل الأمريكية بيتي بوتجيج وهيئات تنظيم قطاعي الاتصالات والطيران إلى عدم السماح بتشغيل شبكات الجيل الخامس للاتصالات بالقرب من المطارات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن خطاب من منظمة "شركات الطيران من أجل أمريكا" (أيرلاينز فور أمريكا) القول إن حركة السفر والشحن العام قد تواجه "اضطرابات كارثية" إذا تم تشغيل ترددات "النطاق سي" الجديد للاتصالات في نطاق ميلين اثنين حول الطائرات المحلقة.

وقالت المنظمة إنها ترغب في التعاون مع الحكومة وشركات الاتصالات من أجل الوصول إلى حل مقبول من الجميع.

وتخشى شركات الطيران من احتمال تداخل إشارات الاتصالات من شبكات الجيل الخامس مع الأجهزة التي تحدد اتجاه الطائرات، بعد أن فرضت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قيودا على هبوط رحلات محددة بالقرب من أبراج اتصالات الجيل الخامس.