تويتر تتيح لمستخدميها إجراء محادثات صوتية

أضاف موقع تويتر ميزة "سبيسيز" مؤخراً والتي تتيح للأشخاص المشاركة في غرف الدردشة الصوتية فقط مع متابعيهم.

تحتوي الميزة أيضًا الآن على زر مخصص لها في الشريط السفلي لتطبيق تويتر. والآن تطرح المنصة ميزة جديدة متاحة لمستخدمي "أندرويد" و"iOS" تتيح لك العودة إلى ميزة "سبيسز" بمجرد انتهائها حيث ستدعم الآن التسجيلات للدردشات الصوتية مع المتابعين فقط.

تمامًا كما هو الحال مع تطبيق "زووم"، سيعرض تويتر مؤشرًا مرئيًا لجميع الأعضاء في المساحة لإعلامهم إذا تم تسجيل محادثة معينة. سيكون التسجيل متاحًا لمدة 30 يومًا بعد انتهاء الدردشة، والتي يمكن للمضيف خلالها الوصول إليها.

وبحسب المصادر، فإن تويتر يحتفظ بملفات الصوت الخاصة بميزة "سبيسز" في خوادمه، والتي كانت تمكّن المستخدمين من الوصول إليها قبل هذه الميزة عن طريق طلب المستخدم أرشيف لمعلومات حسابه، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.