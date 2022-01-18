حجوزات وغرامات بالجملة.. مرور ديالى تلاحق الدراجات النارية (صورة)

وقال الطائي في تصريح لـ الخليج 365، إنه "باشرت اجهزة وزارة الداخلية في محافظة ديالى بتفعيل قرار مجلس الوزراء المتضمن منع سير الدراجات النارية بعد السادسة مساءً، حيث نفذت مفارز المرور بالتعاون مع قوات النجدة واقسام الشرطة المحلية في الاقضية الخمسة للمحافظة حملة كبرى اسفرت وخلال اقل من ساعة عن حجز مئات الدراجات النارية المخالفة".وأشار إلى أن "تلك الدراجات سيتم شمولها بغرامات مرورية تبلغ مئة الف دينار للدراجة الواحدة".

من جهته، أكد مدير نجدة ديالى، العميد باسم الشمري، في حديث لـ الخليج 365،أن "الحملة لم تشهد اية اعتداءات لفضية اوجسدبة من قبل المخالفين بحق رجال الأمن".

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني، أصدر عقب اجتماع طارئ أمس الأثنين، توجيهات أمنية عدة من شأنها ضبط الأمن في العاصمة بغداد وبقية مدن العراق، ومنها "التأكيد على التوجيهات السابقة بخصوص الدراجات النارية بمنع حملها لأكثر من شخص، وكذلك تقييد حركتها في الشارع ابتداءً من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً".