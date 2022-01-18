ثالث محافظة عراقية تعطل الدوام غداً - عاجل

وقال الشعلان في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "نظراً لإنخفاض درجات الحرارة دون مستوى الصفر المئوي وحرصا منا على صحة وسلامة التلاميذ الأعزاء، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الإربعاء الموافق ٢٠٢٢/١/١٩ للمدارس الإبتدائية ورياض الأطفال فقط في مناطق عموم المحافظة".وأوضح، أن "المدارس الثانوية المتوسطة والإعدادية غير مشمولة بتعطيل الدوام الرسمي؛ نظراً لإداءهم الإمتحانات الشفوية الخاصة بنصف السنة الدراسية ، داعياً الى اتخاذ إجراءات السلامة الوقائية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم".

وقبل ذلك، أعلنت محافظة كركوك تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليومين؛ بعد ارتفاع إصابات جائحة كورونا، وانخفاض درجات الحرارة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال محافظ بابل، حسن منديل، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "لمقتضيات المصلحة العامة ولتقـرير الانــواء الجـوية تقـرر ان يكـون يـوم غد عطـلة رسمية لطلـبة المـدارس ورياض الاطفـال فقـط".

