اخبار العالم

محافظة عراقية جديدة تعطل الدوام الرسمي ليومين

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر محافظة عراقية جديدة تعطل الدوام الرسمي ليومين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليومين.
 جاء ذلك القرار، بعد ارتفاع إصابات جائحة ، وانخفاض درجات الحرارة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال محافظ بابل، حسن منديل، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "لمقتضيات المصلحة العامة ولتقـرير الانــواء الجـوية تقـرر ان يكـون يـوم غد عطـلة رسمية لطلـبة المـدارس ورياض الاطفـال فقـط".

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا