محافظة عراقية جديدة تعطل الدوام الرسمي ليومين

جاء ذلك القرار، بعد ارتفاع إصابات جائحة كورونا ، وانخفاض درجات الحرارة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال محافظ بابل، حسن منديل، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "لمقتضيات المصلحة العامة ولتقـرير الانــواء الجـوية تقـرر ان يكـون يـوم غد عطـلة رسمية لطلـبة المـدارس ورياض الاطفـال فقـط".

