شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تفرض عقوبات على 3 أفراد وكيان مرتبطين بحزب الله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، إن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الثلاثاء، عقوبات على ثلاثة أفراد وكيان واحد مرتبطين بجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، بحسب وكالة ”رويترز“.



وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عمم حزب الله اللبناني، معلومة تقول إنه تلقى مؤخرا من الإدارة الأمريكية رسالة تطلب فيها التواصل والتحاور بشأن مختلف الملفات اللبنانية، زاعما أنه رفض العرض الأمريكي.