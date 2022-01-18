السودان يواجه عصيانا مدنيا بعد مقتل 7

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كما أعلنت اللجنة الإضراب عن الحالات غير الطارئة، مع الالتزام التام بتغطية الطوارئ والعنايات المكثفة والقلبية والحضانات وعنابر العزل وغسيل الكلى ومرضى النزف المعوي وحالات الجهاز الهضمي الطارئة والأورام.
في غضون ذلك، دعا «ائتلاف الحرية والتغيير» المعارض إلى عصيان مدني شامل. وذكر موقع «سودان تريبيون» أن الائتلاف دعا إلى الدخول في عصيان مدني بدأ أمس وعلى مدار يومين.
وخرجت تظاهرات أمس الأول ضمن جدول زمنى للاحتجاجات وضعته لجان معارضة للمطالبة بحكم مدنى.
ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية.
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