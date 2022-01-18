«التعاون الإسلامي» تدين تهجير الفلسطينيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات إخلاء وهدم منازل فلسطينية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، في إطار سياسات التهويد والاستيطان الاستعماري والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية والاستيلاء على ممتلكاتها، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

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