شكرا لقرائتكم خبر الجيش الصومالي يقضي على 13 إرهابيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضى الجيش الصومالي على 13 قياديا وعنصرا إرهابيا تابعا لميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الصومالية في منطقتي مبارك ودار السلام التابعتين لمحافظة شبيلي السفلى. وأوضح قائد الجيش الصومالي العميد أودوا يوسف راغي أن 13 قياديا وعنصرا إرهابيا قتلوا خلال العملية، مضيفا «إن القوات المسلحة تمكنت من مصادرة مركبات يستخدمها الإرهابيون لإلحاق الأذى بالمدنيين كما تم تدمير ما يملكون من متفجرات.



كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الصومالي يقضي على 13 إرهابيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.