الحجرف: لا اتفاق نووي على حساب الخليجيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف على أهمية التوصل إلى اتفاق قوي وطويل يضمن استقرار المنطقة، وألا يكون على حساب أمن دول مجلس التعاون، وفي الوقت نفسه أن يتضمن السلوك الإيراني في المنطقة، متمنيا انخراط إيران بشكل إيجابي وبناء مع جهود المجتمع الدولي لتعزيز الأمن والاستقرار. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها أمس في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والسياسة الأمنية نائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل.



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