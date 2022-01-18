الحجرف: لا اتفاق نووي على حساب الخليجيين

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جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها أمس في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والسياسة الأمنية نائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل.
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