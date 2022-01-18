مقاتلات التحالف تدمر مخازن الإرهابيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أمس عددا من المخازن والمواقع الحوثية، ومخازن ومنظومة اتصالات للطائرات المسيرة تابعة للحوثيين في جبل النبي شعيب بمديرية بني مطر غرب صنعاء.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس شن ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات الميليشيات الحوثية في صنعاء، مؤكدا أنه تم تدمير مخازن ومنظومة اتصالات للطائرات المسيرة تابعة للحوثيين في جبل النبي شعيب، كما شنت سلسلة غارات عنيفة على مواقع الميليشيات الحوثية بجبهة الضالع جنوبا.

وفي سياق متصل شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على تعزيزات ومركز تجمع للميليشيات في مديرية الملاجم والسوادية وناطع في محافظة البيضاء التي تتخذها ميليشيات الحوثي مراكز للإمداد وفيها ميسان لإطلاق الصواريخ.

وأعلن التحالف بدء ضربات جوية في صنعاء، وذلك بعد إسقاط 8 مسيرات أطلقت باتجاه السعودية، وعقب الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية في الإمارات.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن تعمد الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية، في كل من السعودية والإمارات، يمثل جرائم حرب وتهديدا للأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح العميد المالكي أن الهجوم العدائي الآثم على الإمارات عمل عدائي جبان، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما شدد المالكي على اتخاذ التحالف الإجراءات العملياتية اللازمة والضرورية لردع هذه السلوكيات العدائية للميليشيات الحوثية.

ميدانيا تشهد جبهة حريب جنوب محافظة مأرب، اشتباكات متقطعة وتبادل قصف مدفعي بين قوات العمالقة من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، حيث تطبق قوات ألوية العمالقة حصارا على فلول ميليشيات الحوثي في بعض مناطق حريب، ولجأت ميليشيات الحوثي إلى اتخاذ المواطنين دروعا بشرية لإعاقة تقدم قوات العمالقة.

وتشهد جبهة نعمان شرق محافظة البيضاء، اشتباكات وقطع التعزيزات التي تأتي من البيضاء اتجاه جبهة حريب جنوب محافظة مأرب.

وكانت ألوية العمالقة، أعلنت سيطرتها على صواريخ تابعة للميليشيات الحوثية كانت جاهزة للإطلاق من مديرية حريب جنوب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري، إن قوات ألوية العمالقة سيطرت على أكثر من 20 صاروخا حوثيا في أحد المواقع التي استعادتها في مديرية حريب.

وتظهر مشاهد مصورة للصواريخ الحوثية التي كانت الميليشيات قد جهزتها للإطلاق ضمن عملياتها العدائية، ضد المدنيين وقوات العمالقة في محافظة شبوة.

مشاهدات يمنية

