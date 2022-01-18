إصابة مصريين في استهداف الحوثي لمطار أبو ظبي.. وبيان عاجل من الخارجية

الشارقة - اميمة ياسر - في إطار متابعة سفارة جمهورية مصر العربية في أبو ظبي لأحوال الجالية المصرية في الإمارات، وعلى ضوء الحادث الإرهابي الذي تعرضت له أمس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أبلغت وزارة الخارجية الإماراتية السفارة بوجود اثنين من المواطنين المصريين ضمن المصابين في الحادث، حيث قام على الفور السفير شريف البديوي، سفير جمهورية مصر العربية في أبو ظبي بالإطمئنان على حالة المواطنين المصريين، ومتابعة موقف المصابيّن والوقوف على احتياجاتهما.

وفي هذا الإطار، قام السفير شريف البديوي بالتواصل مع المُصابيّن للاطمئنان على حالتهما الصحية وتقديم المساعدة اللازمة، حيث أفادا بأنهما بحالة صحية جيدة وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة. هذا، وسيلتقي السفير المصري بهما غداً 19 يناير الجاري.

تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ببالغ الشجب والاستنكار نبأ الهجوم الإرهابي الذي وصفته بالجبان واستهدفت من خلاله مليشيا الحوثي مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدى إلى وقوع وفيات ومصابين وأضرار مادية.

وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان، مساء الاثنين، إنها «إذ تدين بكل حزم وقوة هذا الهجوم الإرهابي الذي يشكل استهدافًا مقصودًا لمنشآت مدنية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وجريمة حرب تستوجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها، ودليلًا جديدًا يؤكد خطورة هذه المليشيا الإرهابية ونهجها العدواني المستمر والمهدد للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وحركة الملاحة الجوية والبحرية فيها، فإنها تؤكد تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة العزيزة، ومساندتها المطلقة لها في جميع الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أمنها وحماية أراضيها ومنشآتها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، كما ترفع صادق المواساة والعزاء لأسر الضحايا ولحكومة دولة الإمارات وشعبها»، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.