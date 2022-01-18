مصر تؤكد اهتمامها البالغ لتعزيز التعاون مع البرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أكدت السفيرة الدكتورة ماهي حسن عبد اللطيف مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية على الاهتمام البالغ الذي توليه مصر لتعزيز التعاون مع البرازيل كونها إحدى أبز القوى الاقتصادية والسياسية والبشرية في القارة اللاتينية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته مساعد الوزير مع كل من تامر منصور أمين عام الغرفة التجارية العربية البرازيلية، ومايكل جمال المدير الإقليمي لمكتب الغرفة بالقاهرة.

وذكرت الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الثلاثاء - أن اللقاء يأتى في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الخارجية لزيادة الصادرات المصرية للخارج وتشجيع الاستثمارات المشتركة في المجالات الاقتصادية كافة.

وأوضحت السفيرة أن تشغيل خط الطيران المباشر بين القاهرة وساوباولو في المستقبل القريب سوف يسهم في تطوير العلاقات في المجالات السياحية والتجارية والشعبية، ليس فقط مع البرازيل وإنما مع كافة الدول اللاتينية.

وعبرت السفيرة د. ماهي حسن عبد اللطيف، أثناء اللقاء، عن سعادتها بافتتاح مكتب الغرفة بالقاهرة مؤخراً، وذلك على هامش الزيارة الناجحة التي قام بها نائب رئيس جمهورية البرازيل هاميلتون موراو لمصر خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث يعتبر المكتب الوحيد للغرفة في أفريقيا ويتخذ القاهرة كنقطة انطلاق للتبادل التجاري بين الدول اللاتينية والدول الأفريقية.

وشددت على أهمية عمل المكتب نحو زيادة الاستثمارات البرازيلية في القطاعات ذات الأولوية لمصر، مثل الزراعة والرقمنة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأعربت مساعدة وزير الخارجية عن الاستعداد التام للتعاون مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية للمضي بالعلاقات التجارية إلى الأمام، خاصةً بعد زيادة الصادرات المصرية للبرازيل بنسبة 150% خلال عام 2021 وبلوغ الميزان التجاري بينهما 2 مليار دولار.