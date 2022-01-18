بقيمة 69 مليار دولار.. "مايكروسوفت" تعقد أكبر صفقة في قطاع الألعاب الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

أعلنت شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت كورب شراء شركة ألعاب الفيديو أكتيفشن بيلزارد مقابل 68.7 مليار دولار، حيث سيتم دمج الأخيرة مع قطاع ألعاب الفيديو في مايكروسوفت لإنشاء ثالث أكبر شركة ألعاب في العالم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مايكروسوفت ستدفع 95 دولار للسهم الواحد من أسهم أكتيفشن في أكبر صفقة استحواذ تقوم بها شركة البرمجيات الأمريكية.

وتعتزم مايكروسوفت الإبقاء على بوبي كوتيك الرئيس التنفيذي لشركة أكتيفشن في منصبه. وبمجرد إتمام الصفقة ستكون شركة أكتيفشن بيلزارد مسؤولة من فيل سبنسر رئيس شركة مايكروسوفت جيمنج لألعاب الفيديو. وتشمل قيمة الصفقة صافي السيولة النقدية لشركة أكتيفشن.

وستساعد هذه الصفقة شركة مايكروسوفت على توسيع نطاق الألعاب التي توفرها لمستخدمي جهاز الألعاب الذي تنتجه إكس بوكس، وتحسين قدرته على منافس جهاز بلاي ستيشن الذي تنتجه سوني كورب اليابانية.