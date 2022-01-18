الخارجية تعلن إصابة مصريين فى الهجوم الإرهابى بـ"أبوظبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أبلغت وزارة الخارجية الإماراتية السفارة المصرية في أبو ظبي، الثلاثاء، بوجود اثنين من المواطنين المصريين ضمن المصابين في الحادث الإرهابي الذي وقع أمس، وذلك في إطار متابعة سفارة جمهورية مصر العربية في أبو ظبي لأحوال الجالية المصرية في الإمارات، وعلى ضوء الحادث الإرهابي الذي تعرضت له أمس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وذكرت وزارة الخارجية أن السفير المصري في الإمارات شريف البديوي، قام على الفور بالاطمئنان على حالة المواطنين المصريين، ومتابعة موقف المصابيّن والوقوف على احتياجاتهما.

وقام السفير شريف البديوي بالتواصل مع المُصابيّن للاطمئنان على حالتهما الصحية وتقديم المساعدة اللازمة، حيث أفادا بأنهما بحالة صحية جيدة وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة. هذا، وسيلتقي السفير المصري بهما غدًا 19 يناير الجاري.