لبنان: عميل يحتجز موظفي ومراجعي بنك ويهدد بتفجيره

أفادت وسائل إعلام لبنانية قبل قليل عن قيام أحد المواطنين باحتجاز العشرات من المراجعين والموظفين في "بنك بيروت والبلاد العربية" BBAC فرع جب جنين.

وفي التفاصيل، حضر المودع من بلدة كفريا إلى المصرف، وطالب بسحب مبلغ 50 ألف دولار من حسابه، وحينما تم رفض طلبه قام بفتح حقيبة مليئة بالقنابل والمتفجرات، وصب مادة البنزين داخل المصرف وهدد بحرقه وتفجيره بمن فيه في حال عدم التجاوب وتسليمه أمواله.

وتقوم القوى الأمنية في هذه الأثناء بمحاصرة المصرف.