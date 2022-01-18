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انت الان تتابع خبر مكتب المالكي يخرج عن صمته بشأن رسالة الأخير إلى بارزاني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نفى المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، توجيه الأخير رسالة إلى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.
وقال مدير المكتب، هشام الركابي، في تغريدة عبر تويتر، إن "مواقف زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي معروفة للجميع ويتم نشرها عبر قنواته الرسمية".
وأضاف، "لذا لاصحة لتوجيهه رسالة معيّنة الى مسعود بارزاني ، وما تتداوله بعض وسائل الاعلام الكردية عارٍ عن الصحة ولا أساس له".
وأضاف، "لذا لاصحة لتوجيهه رسالة معيّنة الى مسعود بارزاني ، وما تتداوله بعض وسائل الاعلام الكردية عارٍ عن الصحة ولا أساس له".