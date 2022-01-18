جونسون ينفى التهم: لم اكذب على البرلمان

وذكرت وكالة "رويترز" ان "جونسون قال: إن أحدا لم يحذره من أن التجمع يخالف التدابير المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا ".

وتجنب جونسون الإجابة على عدة أسئلة حول ما إذا كان سيستقيل من منصبه إذا ثبت أنه قام بتضليل البرلمان.



وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني قد اعتذر مؤخرا للملكة إليزابيث الثانية بعد فضيحة الحفلات التي أقيمت في داونينغ ستريت، عشية جنازة زوجها الأمير فيليب، في حين كانت البلاد تخضع لتدابير إغلاق.

وكانت صحيفة "ذي تليغراف" قد أفادت بأن "موظفين يعملون في مكتب رئيس الوزراء البريطاني في "10 داونينغ ستريت" أقاموا حفلة في خضم تدابير الإغلاق العام التي كانت مفروضة للوقاية من جائحة كوفيد-19، عشية جنازة الأمير فيليب".



ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أن "جونسون خضع للاستجواب على يد سو غراي، كبيرة موظفي الحكومة، التي تحقق في مزاعم عن خرق تدابير الإغلاق التي فرضتها بريطانيا للحد من تفشي فيروس كورونا".

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني انتقادات شديدة لعدم اتباع القواعد خلال الجائحة عندما حضر تجمعا في مقر إقامته الرسمي، أثناء تدابير الإغلاق الأولى في المملكة المتحدة.

