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إصابة مستشار البابا فرنسيس بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة مستشار البابا فرنسيس بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

قال متحدث باسم الكرسي الرسولي اليوم الثلاثاء، إن كبير دبلوماسي الفاتيكان ومستشار البابا فرنسيس، الكاردينال بيترو بارولين، ثبتت إصابته بفيروس كوفيد-19.

وقال ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان إن الكاردينال بارولين (67 عاما) والذي يعتبر الرجل الثاني للفاتيكان بعد البابا كوزير للخارجية، يخضع حاليا للحجر الصحي ولم تظهر عليه سوى "أعراض خفيفة".

وقال بروني إن الفحوصات أثبتت إصابة إدغار بينا بارا، نائب وزير خارجية الفاتيكان بالفيرو، لكنه لم تظهر عليه أعراض.

وكثيرا ما يلتقي البابا فرنسيس (85 عاما) والذي تم تطعيمه، بالكاردينال بارولين، الذي يعتبر يده اليمنى. والبابا من أشد المؤيدين للتطعيم ولكنه يظهر بانتظام بدون ارتداء كمامة بين الجماهير ولا يتردد في مصافحة المؤمنين والتقاط الصور.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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